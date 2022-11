Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, se lauda cu reducerea timpilor de așteptare pentru problele practice și scrise ale examenului pentru permisul de conducere. Acesta anunța și alte schimbari menite sa imbunatațeasca experiența celor care doresc sa obțina dreptul de a conduce pe drumurile din Romania.…

- Un tanar de 24 de ani, rupt de beat și fara permis, a provocat, duminica seara, un accident violent. Acesta a lovit o alta mașina, iar in urma impactul, șoferul acesteia, in varsta de 27 de ani, a fost ranit. Accidentul a avut loc pe drumul județean 702, pe raza localitații Hulubești. In urma testarii…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor: facem apel la posesorii de permise de conducere sa solicite preschimbarea permiselor inainte de expirarea valabilitații administrative! In urma unei analize efectuate la nivelul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Examenul practic, pentru obținerea permisului de conducere , ar putea fi susținut fara prezenta unui politist. Un proiect de lege, depus de UDMR, propune chiar liberalizarea meseriei de examinator auto. Ministrul de Interne, Lucian Bode, si specialistii in condus preventiv nu vad cu ochi rai aceasta…

- „Prezentul proiect de lege a fost necesar deoarece Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) nu poate efectua examenele in ritmul necesar din cauza lipsei de personal, iar, astfel, candidații trebuie sa aștepte luni de zile pentru a obține o programare la proba practica,…

- Permisele a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni | MAI a lansat un apel Permisele de conducere a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni, arata o analiza efectuata de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- Permis auto 2022: Ce valoare are taxa pentru carnet și unde se poate plati Permis auto 2022: Ce valoare are taxa pentru carnet și unde se poate plati Conducatorii auto care doresc eliberarea unui nou permis auto trebuie sa plateasca o taxa, a carei valoare a fost majorata in anul 2020 de Directia Regim…