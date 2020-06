Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișeni au intervenit in zeci de situații de urgența, in ultimele 24 de ore, in localitați din județ afectate de ploile torențiale din ultimele zile. Zeci de oameni au fost evacuați și sute de animale salvate de furia apelor. Prefectul Liliana Oneț declara ca pericolul inca nu a trecut. Cele…

- UPDATE – ISU Maramureș: ”Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației a intervenit, in aceasta dupa amiaza, la inlaturarea efectelor ploilor torențiale, in municipiu. Dupa primele estimari au fost afectate circa 40 de curți, dar apa s-a scurs și pompierii au intervenit in doua gospodarii”. Sighetu Marmației…

- bull; Flacari la subsolul complexului Pompierii constanteni au fost sesizati astazi cu privire la producerea unui incendiu la un hotel din Mamaia Nord. Este vorba de hotelul Nautic, flacarile cuprinzand un perimetru de la subsolul complexului.UPDATE: Dupa cum a precizat Anamaria Stoica, purtator de…

- Pompierii au intervenit in jurul orei 18.50 in localitatea Huta, comuna Chiuiești, ca urmare a unor inundații semnalate.”Intervenția din localitatea Huta, comuna Chiuiești s-a finalizat. Au fost afectate doua gospodarii și parțial a fost obturat drumul comunal care asigura accesul in localitate.Au acționat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au acționat pe timpul nopții, cu o autospeciala și o motopompa transportabila, pentru a scoate apa acumulata intr-un subsol situat pe strada Unirii, ca urmare a precipitațiilor abundente inregistrate și a obturarii canalizarii din zona. Alerta a fost…

- Direcția de Sanatate Publica informeaza ca astazi, in județul Brașov, 148 de persoane sunt in carantina și 401 persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu”, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista”…

- Romania a intrat de vineri, 15 mai, in stare de alerta. A fost emis un mesaj RO-ALERT prin intermediul caruia li se ofera informații de ultima ora romanilor. Pericolul infectarii cu noul tip de coronavirus...

Pompierii clujeni au fost solicitați noaptea trecuta pentru a interveni la o societate comerciala din Turda, unde un butoi de clor degaja gaze toxice.