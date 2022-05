Stiri pe aceeasi tema

- Anca Stuparu locuieste in New York, acolo unde practica medicina de urgenta in obstetrica si ginecologie. Pe langa aceasta profesie, deloc ușoara, și-a aplecat atenția și asupra scrisului. A reușit, de curand, prin forța condeiului, sa redea cu intensitate atat emoțiile copilariei, cat și pe cele ale…pandemiei!…

- O vedeta din Romania a fost martora a atentatelor de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii, atunci cand teroriștii Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri și au prabușit doua dintre ele in Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York. Tragedia avea sa rapeasca…

- Una dintre cele mai bune baschetbaliste din lume a fost reținuta in Rusia. Brittney Griner din Statele Unite ale Americii se afla in custodia autoritaților de la Moscova dupa ce in bagajul ei ar fi fost descoperite urme de hașiș, potrivit The Guardian.Potrivit Realitatea.net dubla campioana a fost reținuta…

- Aceasta obligație de a purta o masca – care de fapt expira joi, conform legislației statului New York – va ramane totuși in vigoare in școli pana in martie și va ramane la latitudinea imunicipalitaților, inclusiv a orașului New York, și companiilor sa o impuna sau nu, a spus Hochul in timpul unei conferința…

- Departamentul de Comerț SUA a declarat marți ca a atins un deficit comercial record, care a crescut cu 27,0% anul trecut pana la un maxim istoric de 859,1 miliarde de dolari. Deficitul a fost de 676,7 miliarde de dolari in 2020. Decalajul comercial a reprezentat 3,7% din produsul intern brut, in creștere…

- Trupa americana SON LUX canta la Arenele Romane din Bucuresti pe 19 iulie. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird. Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia. Son Lux vin din New York, Statele Unite, si au o activitate de peste un deceniu,…