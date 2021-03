Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat sambata 4.064 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 34.045 de teste. Au murit 69 de persoane, in vreme ce la ATI sunt internați 1.070 de pacienți. Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul testelor efectuate in ultimele zile: Bilanț COVID 6 martie…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.342 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, a transmis vineri Grupul de Comunicare Strategica.. Pana astazi, 5 martie,…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 3.432 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost confirmate 1.331 de noi cazuri Covid-19, dintre care 129 in Timiș. 79 de pacienți infectați cu coronavirus au decedat de duminica pana luni. Sunt 941 de persoane internate la ATI. 9.775 teste s-au realizat la nivel național de duminica de la pranz și pana luni.

- Luni, 8 februarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.319 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! Totodata, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 80 de decese și 965 de pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Sambata, 30 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.668 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 68 decese și 1.018 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Vineri, 15 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.353 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 63 decese și 1.091 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Zeci de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus in județul Buzau, dar, din pacate și cinci decese au fost raportate, joi, de autoritațile Buzaului. Este vorba despre cinci barbați, cu varste de 58, 61, 71, 73 și 80 de ani. Toți pacienții decedați aveau comorbiditați. DECES 228. Pacient in varsta de…