- Noul Plan Urbanistic General (PUG) al Timișoarei va avea o ultima prezentare saptamana viitoare, miercuri. In aceeași zi, Primaria Timișoara organizeaza și o dezbatere publica. Ca de obicei, cei interesați sunt așteptați sa trimita propuneri atat verbal, in timpul acesteia, cat și in scris, inainte…

- Miercuri, 20 septembrie, de la ora 18.00, in Sala de Consiliu a Primariei Șag se va organiza o dezbatere publica cu cetatenii comunei. Tema principala supusa dezbaterii va fi construirea unui complex educațional in zona Manastire (gradinița, școala și spațiu de recreere). “Invitam cetațenii interesați…

- Primaria Timișoara va organiza, in data de 10 august, de la ora 16,30, in sala de Consiliu, o dezbatere publica privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara. O ocazie excelenta pentru cetațeni sa intervina și sa modifice regulamentul, spun cei de la Federația…

- Primaria Timișoara a semnat un contract pentru furnizarea de combustibili auto, prin intermediul caruia vor fi alimentate vehiculele instituției. Partener va fi o societate din Oradea, Coprot SRL, iar valoarea contractului este de 33.923,98 de lei, plus TVA. Trebuie menționat ca acest contract va acoperi…

- Primaria Timișoara pregatește un program variat de Ziua Timișoarei, marea majoritate a manifestarilor urmand sa se desfasoare in Parcul Rozelor. Ineditul manifestarilor din acest an va fi un cor comunitar de 150 de persoane care va cinta Oda bucuriei. Calendarul evenimentelor pregatite de Primaria Municipiului…

- Primarul Dominic Fritz a declarat ca a invitat arhitecți din toata Europa sa gandeasca cum se poate pune in valoare cat mai bine Piața Victoriei. In acest sens a fost organizat cel mai mare concurs internațional de soluții arhitecturale pe care l-a avut Timișoara. Primaria Timișoara organizeaza un concurs…

- Timișoara este orașul cu cele mai multe stații de incarcare electrice instalate cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu, la nivel național. Anul trecut, Primaria Timișoara a instalat 16 stații in Timișoara, iar acum, AFM a verificat implementarea proiectului conform contractului de finanțare.…

- Primaria Timișoara convoaca cetațenii la o dezbatere publica a proiectului ,,Regenerare urbana – Zona Piața Mocioni”. Intalnirea va avea loc joi, 29.06.2023, incepand cu ora 17:00, in sala de festivitați „Preot Ioan Imbroane” a Parohiei Iosefin, Piața Alexandru Mocioni 9 (Kuttl), Acțiunea are loc impreuna…