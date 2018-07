Stiri pe aceeasi tema

- O melodie inedita a rockerului american Tom Petty, care a murit anul trecut, a fost publicata, miercuri, de familia artistului. Piesa va face parte dintr-un material discografic postum ce va fi lansat in luna septembrie.

- Pe noul single, “Povestea șoaptelor”, proiectul Reșița Rocks a colaborat cu nimeni altul decat cu Calin Pop, solistul vocal și chitaristului trupei Celelalte Cuvinte. Aceasta piesa, compusa de Calin in anul 1983, reprezinta piatra de temelie a rockului reșițean și aparține in original grupului Transrock,…

- Formatia timisoreana Monokrom a revenit in fața fanilor cu o noua melodie intitulata Sirene de Ambulanța, o piesa „in ton cu vremea de afara“, dupa cum au precizat artiștii. La inceputul acestui an, trupa a lansat primul videoclip oficial, „Ecouri“, o melodie care, conform marturisirilor muzicienilor,…

- Dupa ce l-a tot asteptat pe Ghita la portita si a intrat in Cartea Recordurilor, Cleopatra Stratan, copilul minune al anilor 2000, revine cu un nou single insotit de videoclip, „Te las cu inima“, compus de Sandor Biro.

- Irina Rimes a lansat ultima piesa din cea de-a doua trilogie din cariera sa. „Cel mai bun prieten” s-a auzit în premiera la Morning ZU, în urma cu câteva saptamâni, când frumoasa moldoveanca a trecut prin studio ca sa confirme prezența…

- Formatia timisoreana Monokrom revine in fața fanilor cu o noua melodie intitulata Supernova, inregistrata de Lukinich Attila in studioul DSPro din orașul nostru. La inceputul acestui an, trupa a lansat primul videoclip oficial, „Ecouri“, o melodie care, conform marturisirilor muzicienilor, abordeaza…

- The Different Class a lansat o piesa noua numita Trust, care este cel de-al patrulea release de pe EP-ul „Allow“. Trust aduce in fața trei voci care spun aproape aceeași poveste. „Pe aceasta piesa am simțit nevoia sa disecam dualitatea TDC in identitați separate. Am vrut sa pornim de la altceva decat…