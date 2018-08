Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul interpret de muzica usoara Ilie Micolov a murit sambata, in urma unui stop cardiorespirator, a declarat pentru AGERPRES, doctorul Cristina Atanasoaie Iacob, directorul Spitalului Judetean de...

- Ilie Micolov, autorul uneia dintre cele mai cele mai frumoase melodii romanești din toate timpurile, „Dragoste la prima vedere”, a murit sambata, la varsta de 69 de ani, in locuința lui din București.

- Festivalul Moldo Crescendo, un eveniment de amploare. Așa cum ne asigur organizatorii, la cea de a 4-a ediție – Muzica Unește ajunge la sute de spectatori din 10 orașe de dincolo și dincoace de Prut. Tineri talentați vor povesti și canta muzica clasica. Read More...

- Evolutia mediocra a actiunilor romanesti din ultimele luni nu a fost determinata decat intr-o mica masura de seria declaratiilor contradictorii facute de reprezentantii Guvernului privind viitorul Pilonului II de pensii, iesirile de capital strain din...

- Acum 65 de ani se naștea o stea! Nu este deloc vreo exagerare, ci... un adevar pe care nu poate nimeni sa il puna la indoiala sau sa il conteste! Este vorba despre Margareta Paslaru, doamna muzicii ușoare romanești.

- Buzoienii au ocazia sa petreaca doua saptamani alaturi de unii dintre cei mai mari artiști ai momentului. Dragaica, considerata pana nu demult un simplu targ in care principala atracție o reprezentau „comediile” și terasele cu mici și bere, a capatat de anul trecut o noua imagine. Primaria Buzau continua…

- Jerry Hopkins, publicist la revista Rolling Stone, a murit la varsta de 82 de ani, dupa o boala lunga, anunta familia lui. Hopkins a scris, printre altele, si biografia trupei Doors, "No One Here Gets Out Alive", care a stat apoi la baza filmului realizat de regizorul Oliver Stone. Jerry…

- Rodion G.A., parintele muzicii electronice romanesti si totodata unul din cele mai importante nume ale scenei electronice si progressive rock din Europa de Est va sustine un performance deosebit in Timisoara in data de 9 iunie. Legendarul muzician a sustinut concerte in anii trecuti in orasul nostru,…