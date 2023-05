Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia va suspenda temporar importurile de cereale si de alte produse selectate din Ucraina, a transmis luni guvernul de la Bratislava, informeaza Reuters si TASR, informeaza AGERPRES . Slovacia se alatura astfel Poloniei si Ungariei, care au interzis in weekend importul de cereale din Ucraina. Comisia…

- Slovacia a predat toate cele 13 avioane de lupta MiG-29 promise Ucrainei, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Bratislava, transmit agentia slovaca TASR si Reuters, potrivit Agerpres.Primele patru avioane fusesera livrate luna trecuta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite s-au oferit sa vanda Slovaciei 12 noi elicoptere Bell AH-1Z Viper cu o reducere de doua treimi din pret dupa ce Bratislava si-a trimis in Ucraina avioanele sale de lupta retrase MiG-29, a anuntat miercuri ministrul apararii slovac, Jaroslav Nad, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Academia de Studii Economice din București (ASE) impreuna cu Universitatea de Economie din Bratislava (EUBA) și Universitatea de Economie din Varna (UEV) deschid oficial inscrierea pentru primul Certificat de Executive Education Business Development & Leadership intr-un context internațional, destinat…

- Performanta este cu atat mai importanta cu cat Mihai Alin Savlovschi are doar 16 ani, iar la 3.000 de metri a concurat dupa o noapte in care s a simtit rau. Etapa finala a Campionatului National indoor la atletism, intrecere rezervata juniorilor 1 categoria de varsta Under 20 , i a adus doua medalii,…

- Regele Willem-Alexander al Tarilor de Jos a lansat, miercuri, un mesaj feminist distinct, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, indemnandu-le pe femei sa nu incerce sa-i imite pe barbati in timp ce-si lasa amprenta asupra lumii, transmite DPA.Barbatii au facut prea multe greseli in ultimele mii…