Stiri pe aceeasi tema

- Swedish House Mafia a lansat, impreuna cu Sting, single-ul “Redlight”. Piesa a inceput sa fie anunțata acum cateva luni, cand trio-ul a postat mai multe story-uri pe Instagram conținand parți din noua melodie. In ultimele doua saptmanani, Carnage și Alesso au redat piesa la spectacolele lor. Totodata,…

- Connect-R și Mario Fresh au colaborat pentru prima data și au lansat melodia „Umbre”. Cei doi artiști au surprins pe toata lumea cu noua piesa, iar pentru videoclip s-au folosit explozii reale.Connect-R este impresionat de talentul tanarului artist, iar Mario Fresh și-a indeplinit unul dintre visurile…

- Recent, pe YouTube a fost lansat un nou videoclip pentru piesa „Balada despre stramoși”, in care se vorbește despre stramoșii moldovenilor Geto-Dacii, despre cele trei batalii mari cu macedonenii și romanii, precum și despre faptul ca dragostea intotdeauna invinge. Albumul muzical "Balade despre stramoși",…

- Artistul timișorean Sean Norvis a lansat un nou videoclip pentru piesa Eyes on Me, melodia realizata in colaborare cu DJ Lucian & Geo, Next Route și Larisa Sirbu avand parte de un clip realizat de Ovidiu Roteliuc. Anul trecut, Sean Norvis a lansat cel de-al treilea material discografic „United Remixes”,…

- Snoop Dogg si celebrul topmodel german Heidi Klum au lansat, vineri, „Chai Tea with Heidi”, melodie insotita de un videoclip filmat in negru si alb, al carui prim extras a fost deja difuzat pe retelele de socializare. „Sunt un mare fan al lui Snoop Dogg si mi-am spus ca trebuie... The post Snoop Dogg…

- The Weeknd a lansat albumul “Dawn FM”. Acesta contine 16 piese, in care artistul canadian colaboreaza cu Tyler, The Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never si Jim Carrey. Noul proiect a fost anuntat in 2021, cand The Weeknd a facut mai multe referiri in cadrul interviurilor pentru Rolling…

- The Smile, grup muzical din care fac parte Thom Yorke si Jonny Greenwood de la Radiohead si Tom Skinner de la Sons of Kemet, a lansat primul single, „You Will Never Work in Television Again”. Cantecul a fost produs de Nigel Godrich, vechi colaborator al Radiohead, si a fost cantat prima data…

- Ioana Ignat, fosta concurenta de la „Vocea Romaniei”, și Sebastian Dobrincu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar in prag de sarbatori, cei doi au ieșit pentru prima oara impreuna, in public.Ioana Ignat este una dintre cele mai de succes artiste din Romania, devenind faimoasa dupa ce a terminat…