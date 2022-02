Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Albaniei, cu scorul de 101-84 (28-29, 24-27, 25-14, 24-14), joi seara, la Ploiesti, in Grupa B a precalificarilor pentru Campionatul European – FIBA EuroBasket 2025. Tricolorii au bifat a doua victorie din tot atatea meciuri, dupa 73-70…

- FCC Baschet UAV Arad isi continua parcursul perfect in Liga Nationala de baschet feminin, cu prin victoria reusita in fata echipei Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta cu scorul de 63-55 (19-16, 25-16, 5-15, 14-8), luni, la Timisoara, intr-un meci considerat in deplasare, in devans din cadrul…

- Echipa nationala de baschet masculin a Romaniei a obținut prima victorie in grupa B a precalificarilor Campionatului European din 2025: a invins duminica, in deplasare, reprezentativa Luxemburg, scor 73-70 (44-40). Principalii marcatori ai partidei au fost Laurent 19 puncte, pentru gazde, respectiv…

