- Nicole Cherry lanseaza anticipata melodie „Scrie-mi pe suflet”, insoțita de un videoclip emoționant in care artista face un anunț important. Nicole Cherry a dezvaluit inițial cateva secunde din piesa in cadrul unei campanii pe TikTok in urma cu o luna. Daca fanii artistei așteptau cu nerabdare piesa,…

- SICKOTOY lanseaza un remake al faimoasei piese “Billie Jean” de la Michael Jackson, in colaborare cu Bastien. ”Ne-am super distrat in studio și cred ca asta se vede in rezultatul final! Sper sa va placa și voua piesa cel puțin la fel de mult!”, transmite SICKOTOY.

- LEGO, unul dintre cei mai importanți producatori de jucarii din lume, anunța ca lanseaza o colecție in culorile curcubeului, pentru a celebra comunitatea și diversitatea LGBTQIA+. Alcatuit din 11 minifigurine monocrome, fiecare cu o coafura și o culoare diferite, setul format din 346 de caramizi…

- Politia Romana a participat la o operatiune EUROPOL pentru combaterea grupurilor de criminalitate itineranta care desfasoara activitati infractionale indreptate impotriva patrimoniului, in spatiul comunitar. In cadrul actiunii, in tara noastra, au fost indisponibilizate peste 2.200 de bunuri culturale…

- Iuliana Beregoi lanseaza Ne iubim, o piesa pop, de dragoste, care patrunde in suflet și aduce aminte de adolescența. Piesa a fost compusa de Irina Rimes, Alex Cotoi și Adelina Stinga (Iraida), scrisa de Irina Rimes și Adelina Stinga (Iraida), produsa de Alex Cotoi. “M-am indragostit de piesa asta inca…

- In timp ce single-ul anterior, “Drivers License”, stabileste numeroase recorduri pe platformele de streaming, unde ocupa primul loc, a primit certificari de aur, platina sau dubla platina pentru vanzari si este, de cinci saptamani consecutiv, pe primul loc in topul radio, Olivia Rodrigo surprinde publicul…

- Geanina Ilieș a acceptat o noua provocare. Vedeta este acum prezentatoarea emisiunii „Hai sa fim super”, de la Pro TV Plus. S-a aratat extrem de incantata de noul proiect care aduce in fața telespectatorilor nume mari și interviuri cuprinzatoare. Geanina Ilieș a lucrat o buna perioada la Antena 1, ca…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…