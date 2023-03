Alice Francis, solista nascuta in Timișoara este protagonista principala a unui inedit spectacol numit „The Firebirds Burlesque Show 2023“ care are parte de o serie de reprezentații in lunile februarie și martie in mai multe orașe din Germania. „Ma bucur mult pentru acest turneu și de faptul ca sunt alaturi de colegii mei intr-un burlesque […] Articolul Timișoreanca Alice Francis canta intr-un spectacol burlesc din Germania și se pregatește de un turneu european de lansare a albumului „Club Noir” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .