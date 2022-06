Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani, din comuna Plenita, banuit de comiterea infractiunii de incalcarea ordinului de protectie, a fost retinut, ieri, pentru 24 de ore.Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca tanarul, in dimineata zilei de 15 iunie a.c., ar fi intrat in curtea locuintei fostei sale concubine,…

- Reținut pentru incalcarea ordinului de protecție și amenințare Politistii din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul comiterii infractiunilor de incalcarea ordinului de protectie provizoriu si amenintare. In jurul orei 17:30, polițiștii…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru incalcarea ordinului de protecție. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In data de 18 mai, in jurul orei 16:00, polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați de catre o femeie…

- La data de 10 mai 2022, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 25 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru incalcarea ordinului provizoriu de protecție și lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a…

- Un barbat din municipiul Galati a fost retinut, sambata, pentru incalcarea ordinului de protectie si talharie calificata, potrivit Agerpres.Politistii Sectiei 4 Politie Galati au depistat, in cartierul Micro 40, din municipiul Galati, un barbat, de 43 de ani, pe numele caruia exista mandat de aducere,…

- Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca un barbat, de 41 de ani, din comuna Baneasa, provoaca scandal la domiciliul fostei sale concubine, o femeie, de 30 de ani, din aceeasi localitate. Politistii s-au deplasat imediat…

- Ieri, 27 aprilie 2022, polițiștii din Blaj, au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 39 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru incalcarea ordinului provizoriu de protecție și furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 26 aprilie 2022, s-ar fi deplasat la…

- Barbat, din Daia Romana, reținut de polițiști: S-ar fi apropiat de mama sa și a incalcat ordinul de protecție Barbat, din Daia Romana, reținut de polițiști: S-ar fi apropiat de mama sa și a incalcat ordinul de protecție Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au reținut un barbat, din comuna Daia…