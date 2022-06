Timișorean, decedat într-un alt accident pe ”şoseaua morții” din Banat. Circulaţia blocată pe DN 6 Accident grav pe DN 6, la ieșire din localitatea Pugova (Caras-Severin) s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui timisorean in varsta de 32 de ani. Din primele cercetari politistii caraseni au stabilit ca un barbat de 32 de ani din Timișoara conducea un autoturism pe DN 6, in direcția Caransebeș, la ieșire din […] Articolul Timișorean, decedat intr-un alt accident pe ”soseaua morții” din Banat. Circulatia blocata pe DN 6 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

