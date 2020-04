Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Sag, de langa Timisoara, preotii si voluntarii au inceput vineri sa imparta paine sfintita pentru Paste. Cinci tineri lasa Sfintele Pasti la portile oamenilor, care le primesc cu bucurie. Credincioșii sunt insa triști pentru ca nu pot participa la slujbe, la biserica, anunța MEDIAFAX.Preotii…

- Datorita prelungirii restricțiilor impuse de epidemie, slujbele din Saptamana Mare și de Sfintele Paști NU se fac in prezența credincioșilor (ci numai de catre slujitorii bisericesti).● Biserica este deschisa pentru credincioși astfel: Joi/Vineri/Sambata - intre orele 10:30-17:30; Duminica - intre orele…

- Gigi Becali incalca regulile impuse de starea de urgenta. Deși Ordonanțele Militare interzic slujbele de Paști și romanilor sa iasa din casa in noaptea de Inviere pentru a lua Lumina Sfanta, se pare ca Gigi Becali este de neoprit in drumul catre biserica, indiferent de riscuri. „Vreau sa știți…

- Iata noua intelegere anuntata de Marcel Vela, miercuri seara. ACORD Avand in vedere estimarile recente ale specialistilor referitoare la extinderea pandemiei in urmatoarele doua saptamani, pentru a spori masurile de prevenire a infectiei cu noul coronavirus, Acordul Patriarhiei Romane…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat ca acordul cu BOR a fost modificat. Astfel, poliția nu va mai distribui Lumina Sfanta, iar slujbele se vor desfașura fara credincioși. Potrivit noului acord, painea sfințita va fi distribuita la domiciliu credincioșilor de catre personalulc lerical și voluntari,…

- Declarațiile ministrului de Interne: – Am avut o noua decizie cu Patriarhul Daniel și am ajuns la un nou acord pentru a revizui unele masuri – Acordul dintre Patriarhie și MAI din data de 14 aprilie 2020se modifica dupa cum urmeaza: – Slujbele religioase se vor oficia cu respectarea indrumarilor BOR…

- Declaratii de presa sustinute de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, miercuri noapte, despre un nou acord cu Biserica Ortodoxa, care a starnit critici aspre din partea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Vela: In aceasta seara am auvt o noua discuție cu patriarhul BOR și am ajuns la un nou…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat marti ca prescura de Paste poate fi luata vineri si sambata din locurile special amenajate in afara bisericilor si ca pe declaratia obligatorie credinciosii trebuie sa mentioneze numele lacasului de cult din zona de rezidenta. "Painea binecuvantata,…