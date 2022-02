Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, dupa aproape un secol si jumatate de la nasterea sa, operele lui Constantin Brancusi sunt expuse in marile muzee ale lumii, devenind adevarate locuri de pelerinaj pentru iubitorii de arta, confirmand valoarea inestimabila a creatiei sale. Chiar daca vremurile in care a trait l-au tinut departe…

- La aproximativ zece ani de la ultima reabilitare, celebrul bastion din Timișoara are nevoie din nou de reparații. Finalizarea șantierului este unul dintre obiectivele asumate de CJ Timiș in vederea pregatirii orașului pentru preluarea funcției simbolice de Capitala Europeana a Culturii in 2023.

- Doua dintre importantele și emblematicele cladiri din centrul Bucureștiului, respectiv Garajul Ciclop și Cinema Scala, iși cauta noi proprietari. Garajul Ciclop este nefolosit de mai mulți ani fiind incadrat in clasa I de risc seismic, iar la Cinema Scala proiecțiile s-au oprit in urma cu șase ani.…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a anunțat ca, miercuri, a fost aprobata in ședința Comisiei SAD (Spații cu Alta Destinație) alocarea unui spațiu pentru Asociația Timișoara 2021- Capitala Europeana a Culturii: reatribuirea spațiului din Str. Alba Iulia nr. 2. Potrivit acesteia, se…

- Novi Sad a luat-o inaintea Timișoarei și a reușit susținerea titlului de Capitala Europeana a Culturii la doar un an distanța de ”raul” an 2021, spre deosebire de orașul de pe Bega, care va beneficia de aceasta titulatura cu doi ani intarziere, in 2023. Joi, in capitala Proviniciei Vojvodina din țara…

- Roxana Iliescu il acuza direct pe primarul Dominic Fritz ca vrea sa „ingroape” Asociația Timișoara – Capitala Europeana a Culturii „Nu este o gluma, ci o situație absolut halucinanta orchestrata de primarul Fritz! Dupa ce a taiat finanțarea Asociației și a ignorat in totalitate aceasta entitate (culmea,…

- Consiliul Județean Timiș iși va duce mai departe partea sa din obligațiile asumate in calendarul TM 2023, spune Alin Nica, președintele instituției. Mai mult, sumele alocate proiectelor culturale va crește semnificativ, iar surpriza anului in care Timișoara devina Capitala Europeana a Culturii, vor…

- Simona Neumann a anunțat, printr-o scrisoare publica, decizia de a renunța la funcția de președinte al asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii. Decizia vine dupa ce a refuzat sa demioneze, lucru cerut atat de fostul Consiliu Director al asociatiaei, dar și de actualul primar Dominic…