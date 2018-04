Timisoara in antiteza: se taie copacii, dar iarba e lasata sa creasca in parcuri Mai multe fotografii in care muncitorii Horticultura sunt surprinși ca taie copaci au fost publicate pe rețelele de socializare. Oamenii se plang ca se face „toaletare in forța” pe malurile Begai și ca sunt doborați copaci sanatoși. Pe de alta parte, balariile sunt lasate sa creasca in voia intamplarii in unele parcuri. In urma furtunii din septembrie 2017, in Timișoara au fost doborați de vant 3.500 de arbori, din estimarile municipalitații. Primarul Nicolae Robu a anunțat ca se vor face plantari masive. „Fac public faptul ca, in locul celor 3.500 de arbori distrusi, vom planta… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

