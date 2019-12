Timișoara a intrat în 2020 sub luminile unui superb foc de artificii. Foto Sute de timișoreni s-au adunat și de data aceasta pentru a sarbatori Revelionul sau macar momentul trecerii dintre ani in Piața Victoriei. Au asistat la concerte, au baut un pahar de vin fiert sau suc, au cumparat placinte sau alte specialitați ... The post Timișoara a intrat in 2020 sub luminile unui superb foc de artificii. Foto appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

