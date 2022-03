Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a avut o pauza consistenta de la jocurile de campionat, pricinuita de partidele internationale. Saptamana aceasta insa alb-violetii au din nou treaba serioasa in Liga Zimbrilor. Miercuri, in sala „Constantin Jude”, adversarul timisorenilor e Steaua iar la doar trei zile distanta pe acelasi…

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Modificare importanta in programul handbalistilor alb-violeti. Daca initial, duminica, SCM Politehnica se pregatea de vizita Stelei. Timisorenii sunt acum cei care se vor deplasa la Bucuresti, dar pentru un alt meci foarte dificil, cu Dinamo! Schimbarea a survenit la cererea celor echipati in alb si…

- SCM Politehnica a avut ocazia de a castigat mai mult la capitolul moral, astazi, in sala „Constantin Jude”, la reintalnirea cu fostul antrenor, Pero Milosevic. Desi s-a vazut pe tabela revenirea golgheterului Marius Sadoveac, alb-violetii nu s-au putut apropia in clasament de HC Buzau, remizand in cele…

In acest week-end s-au jucat șase din cele șapte partide alei etapei cu numarul XVII, din cadrul Ligii Zimbrilor. Singurul meci care nu s-a disputat a fost cel dintre Dinamo București și CSM...

- Alb-violetii s-au impus pe terenul sintetic de la Baza nr. 2, in primul joc de pregatire din noul an. Politehnica a invins-o pe CSC Dumbravita (locul 4 in C8) cu 7-0 (2-0) prin golurile marcate de Olariu, Ursu, Giosu, Iamandache si D. Andrei, ultimii doi trecandu-si in cont cate o „dubla”. Meciul a…

- SCM Politehnica are parte de un inceput destul de „abrupt” in campionat, acolo unde nu sta prea grozav dupa un start de sezon dezamagitor. Alb-violetii, care au fost la randul lor afectati de covid, au maine primul examen din 2021 in Liga Zimbrilor, in fief-ul participantei in EHF European Leaguea –…

- SCM Politehnica se va reuni azi pentru pregatirea restului sezonului. Handbalistii alb-violeti joaca mai repede urmatorul meci din Liga Zimbrilor, urmand sa o intalneasca miercuri, 26 ianuarie, in avans pe Potaissa Turda. Ardelenii au solicitat disputarea acestui meci mai repede, miercuri, 26 ianuarie…