- Palatul Culturii din Timișoara a ramas fara curent electric in timpul recitalului de pian al olandezului Joep Beving. Pana de curent de la Opera a doar doar aproximativ doua minute, pana la punerea in funcțiune a generatorului. In urma cu doar o saptamana, centrul Timișoarei a mai fost lovit de o pana…

- Zona centrala a Timișoarei este in aceasta dimineața un adevarat furnicar. Zeci de angajați de la SDM asfalteaza bucați de strazi cu doar nicio ora inainte de primul eveniment oficial care marcheaza deschiderea anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. Ca in timpul lui Ceaușescu,…

- Primaria a anunțat ca șapte strazi vor fi inchise pe 17 februarie, cand va fi deschis oficial anul Capitalei Europene a Culturii, intr-un weekend plin de evenimente „sub umbrela” Timișoara 2023. „In 17 februarie seara, Piața Unirii devine kilometrul 0 al Capitalei Europene a Culturii și loc de intalnire…

- – Orașul a fost vizitat de 21 de tur-operatori de incoming care au reprezentat asociațiile de turism implicate in aceasta activitate: Asociația Incoming Romania – AIR, Asociația de Eco Turism din Romania – AER și Asociația Naționala a Agențiilor de Turism – ANAT Asociația pentru promovarea Timișoarei…

- Novi Sad a predat Timisoarei stafeta Capitalei Europene a Culturii si in cadrul celor peste 40 de evenimente culturale si muzicale prin care a marcat, astazi, trecerea in noul an pe stil vechi. Ceremonia oficiala de preluare a titlului a avut loc la inceputul acestei saptamani, potrivit Romania Actualitați. …

- Timișorenii au avut de ales intre trei locuri din zona centrala pentru a se bucura de trecerea in 2023, anul in care orașul este Capitala Europeana a Culturii. Astfel, in Piața Victoriei, dupa o incalzire asigurata de DJ Zoleevee, pe scena au urcat Bella Santiago Band, Zoli Toth și Orchestra Lira, iar…

- Programul Timisoara Capitala Europeana a Culturii e apreciat la Bruxelles. Conform PMT, Comisia Europeana a anunțat ca propune decernarea premiului Melina Mercouri, cu o valoare de 1,5 milioane de euro, Timișoarei. „Ma bucura aceasta recunoaștere a Comisiei Europene, pentru ca acest premiu prestigios…