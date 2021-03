Stiri pe aceeasi tema

- Craioveanu Radu Banu, 26 de ani, student la Medicina, a dat lovitura in doua farmacii. Din prima a reușit sa sustraga suma de 1.500 de lei, iar din a doua nu a mai apucat sa fure nimic, dupa ce angajata a atins butonul de panica, iar barbatul s-a speriat si a fugit, informeaza Adevarul. Potrivit IPJ…

- Creșterea numarului de fluxuri de vaccinarea, deschiderea de asemenea fluxuri in sistem drive thru la Timișoara, dar și implicarea medicilor de familie și a studenților din ani terminali la Medicina in proces sunt doar cateva dintre soluțiile pe care Alin Nica, președintele CJ Timiș le-a trimis la Ministerul…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența Timișoara a decis ca creșele din oraș vor ramane inchise in urmatoarele doua saptamani ”pentru a proteja sanatatea copiilor, familiilor și angajaților”. Decizia a fost luata in concordanța cu hotararea data duminica de Inspectoratului Școlar al Județului Timiș…

- Compartimentul ATI de la Spitalul Militar de campanie de pe stadionul CFR s-a deschis, sambata, in Timișoara, suplimentandu-se, astfel, cu 10 locuri capacitatea ATI in județul Timiș, anunța prefectul Zoltan Nemeth. Prefectul județului Timiș, Zoltan Nemeth, spune ca numarului crescut de pacienți cu forme…

- Compartimentul ATI al spitalului de campanie de pe stadioul CFR al Spitalului Clinic Militar de Urgenta „Dr. Victor Popescu” compus din zece paturi este operațional incepand de astazi. Cele zece paturi de terapie intensiva din cadrul modului ATI sunt complet echipate, la standardele normale zilelor…

- Cabinetul de Oftalmologie al Spitalului Militar Timișoara dispune de aparatura medicala și tehnologii de ultima generație. Experiența echipei medicale formata din medicii oftalmologi dr. Becheru Nicolae medic primar oftalmolog și dr. Jianu Silviana, medic primar oftalmolog, doctor in medicina, ajutați…

- Internarile la sectia de medicina interna din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina au fost suspendate pentru o perioada de sapte zile, pana joia viitoare, dupa ce un asistent medical si opt pacienti au fost confirmati cu COVID-19, potrivit managerului unitatii spitalicesti, Dan Stana.…

- Cererea pentru emiterea de pașapoarte noi a scazut semnificativ in ultimul an in Timiș, arata datele referitoare la activitatea desfașurata de Serviciul de specialitate care funcționeaza in cadrul Instituției Prefectului. Se poate, in schimb, vedea o creștere semnificativa pentru pașapoartele simple…