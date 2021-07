Timișean trimis în judecată pentru trafic de migranți. Câți bani a cerut pentru un transport Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus in aceasta saptamana, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui barbat din Timiș, aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranți. „Procurorii au reținut ca in data de 11 iunie 2021, in vederea obținerii sumei totale de […] Articolul Timișean trimis in judecata pentru trafic de migranți. Cați bani a cerut pentru un transport a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ cei trei indivizi din Iasi au furat din doua magazine pietrene marfuri de vreo 5.000 de lei ■ ei si-au acoperit fetele cu masti chirurgicale ■ doi au fost arestati, iar al treilea este dupa gratii in alt dosar ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Judecatoria Piatra Neamt au finalizat urmarirea…

- La inceputul acestei saptamani, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 10 inculpati sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata. Procurorii au stabilit ca „in perioada 23.01.2021 – 22.05.2021,…

- Procurorii de la DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea au declanșat, joi, 10 iunie, o ampla acțiune care a presupus 41 de percheziții domiciliare, in județele Vrancea, Bacau și Suceava, in cazul unui grup infracțional care se ocupa atat de trafic de migranți, cat și de trafic de țigari de ...

- Aceasta e cea mai mare operațiune pentru depistarea migranților din oraș, dupa crima de la Gara de Nord comisa pe 19 aprilie, conform publicației Opinia Timișoarei.110 migranți au fost ridicați joi, 27 mai, de forțele de ordine din Timișoara. O parte dintre ei nu aveau asupra lor niciun fel de acte…

- Procurorii timisoreni au anuntat ca au finalizat rechizitoriul in ceea ce il priveste pe medicul lugojean care a fost prins in flagrant in timp ce lua mita de la o pacienta. In luna martie, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au descins la spitalul din Lugoj si l-au ridicat pe medic.…

- Medicul ginecolog de la Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, care la sfarșitul lunii martie a fost prins in flagrant, in timp ce lua mita de la o pacienta, a fost trimis in judecata. “Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, prin rechizitoriu,…

- Trei angajati ai unei firme de paza din Timisoara au fost trimisi in judecata, in stare de arest preventiv, dupa ce in luna februarie au ucis un om al strazii, dupa ce l-au lovit cu pumnii si picioarele, iar unul dintre ei l-a injunghiat cu un cutit. "Procurorii din cadrul Parchetului de pe…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, ieri, „punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul C.M., aflat in stare de reținere pentru 24 ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de migranți”. „In fapt, s-a reținut ca in data de 28 aprilie 2021, in…