Timișean trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de opeste 600.000 de lei Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a transmis ca procurorii au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, in forma continuata. „In fapt a fost reținut ca in perioada 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2013, in calitate de administrator al unei societați comerciale cu sediul […] Articolul Timișean trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Prejudiciu de opeste 600.000 de lei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

