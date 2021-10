Timișean infectat cu COVID-19, prins la treabă în aer liber în timp ce ar fi trebuit să fie în carantină In loc sa fie acasa in carantina, așa cum i-a impus DSP Timiș, un barbat din Timiș a vrut sa profite de „timpul liber” ca sa iși rezolve o treaba. Miercuri, agenții Postului de Poliție Sacoșu Turcesc au depistat in localitate un barbat in varsta de 42 de ani, care nu a respectat masura carantinarii, […] Articolul Timișean infectat cu COVID-19, prins la treaba in aer liber in timp ce ar fi trebuit sa fie in carantina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In loc sa fie acasa in carantina, așa cum i-a impus DSP Timiș, un barbat din Timiș a vrut sa profite de „timpul liber” ca sa iși rezolve o treaba. Miercuri, agenții Postului de Poliție Sacoșu Turcesc au depistat in localitate un barbat in varsta de 42 de ani, care nu a respectat masura carantinarii,…

- Ieri, 11 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Dragu au depistat in trafic, pe Drumul Județean 109, in localitatea Dragu, un autoturism, condus de un barbat, din comuna, care nu poseda permis de conducere. In fapt, ieri, la ora 12:30, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de…

- Agentii de interventie Zip Escort au fost solicitati sa intervina ieri seara, in jurul orei 19:00, intr una din salile de jocuri de noroc din cartierul Tomis III.Agentul de securitate a accesat butonul de panica pentru a chema intariri, intrucat unul din clientii casinoului a refuzat sa prezinte certificatul…

- Astazi ar fi trebuit sa fie eveniment mare in familia Adelei Popescu, insa din pacate totul s-a anulat. Prezentatoarea avea planificat botezul mezinului familiei, insa evenimentul a fost anulat dupa ce ea s-a infectat cu COVID-19.

- Un polițist din Alba aflat in timpul liber și un prieten de-al sau, au salvat viața victimei unui accident de circulație la care au ajuns din intamplare. Cei doi au observat un autoturism rasturnat in care era prins un barbat. A fost imposibil sa il scoata din mașina și au sunat imediat la 112. Intre…

- Valul al IV-lea de coronavirus a inceput sa devasteze cu adevarat Romania! Din nefericire, doua dintre cele mai importante spitale de coronavirus din București nu mai au niciun loc liber la secția ATI, iar medicii au fost nevoiți sa refuze pacienții. In acest sens, doctorul Beatrice Mahler a tras un…

- Un barbat din Galati, vaccinat impotriva COVID-19 cu ambele doze de vaccin Pfizer, a fost confirmat cu tulpina Delta. Acesta nu este internat in spital si are o stare buna, au anuntat autoritatile galatene.

- In urma cu puțin timp, a fost inregistrat primul caz din Romania, in care o persoana vaccinata cu schema completa anti- Covid-19 a ajuns in stare grava la spital dupa infectarea cu tulpina Delta. Este vorba despre un pacient de 71 de ani, care a avut simptome specifice, fiind transportat la spitalul…