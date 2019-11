Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza vantului puternic, o comuna din Timis si trei sate apartinatoare au ramas fara curent electric. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis un container cu generator de mare capacitate, urmand ca alte doua sa ajunga in zona, din Arad si Hunedoara. Procesul electoral nu a fost intrerupt,…

- Vantul puternic care s-a abatut asupra județului Timiș creaza probleme in mai multe localitați, care au ramas nealimentate cu energie electrica. Pentru a preintampina unele probleme serioase in ziua in care romanii iși aleg președintele, ISU Timiș a solicitat un container suport logistic tip 4 de iluminat.…

- Ca urmare a vantului puternic in zona de est a județului Timiș, comuna Traian Vuia și 3 sate aparținatoare (Sudriaș, Susani și Jupani) au ramas nealimentate cu energie electrica, informeaza ISU Timiș. Este afectata o linie de medie tensiune, cu o estimare a timpului de remediere in cursul acestei zile.…

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca o persoana este incarcerata, iar doua sunt in afara autoturismului si prezinta semne vitale. La fata locului este si elicopterul SMURD si se intervine cu trei autospeciale de interventie ASAS cu modul de descarcerare, una SMURD si una…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis intervine luni, in jurul pranzului, la un accident rutier cu o masina rasturnata la coborarea pe autostrada A1 spre Lipova, in zona localitatii Pischia, soldat cu trei victime in stare de inconstienta, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al…

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca o persoana este incarcerata, iar doua sunt in afara autoturismului si prezinta semne vitale. La fata locului este si elicopterul SMURD si se intervine cu trei autospeciale de interventie ASAS cu modul de descarcerare, una SMURD si una…

- Sute de timisoreni din Calea Lipovei au protestat in strada, spontan si fara incidente, luni seara, cerand sa se reia furnizarea curentului electric. Ei au fost revoltati ca nu au avut conditii decente de igiena in acest interval de timp, ca mancarea li s-a stricat in frigidere si ca au fost nevoiti…