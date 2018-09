Stiri pe aceeasi tema

- Tronsonul timisorean al Canalului Bega va fi sarbatorit in perioada 7 - 9 septembrie prin festivalul ''Bega Bulevard'', care cuprinde in acest an diverse evenimente organizate de municipalitate, noutatea fiind parada celor sapte vaporetto. Evenimentul este inclus pe agenda…

- Între 16 i 23 septembrie 2018 are loc a XIIa ediie a Festivalului ZILE I NOPI DE TEATRU LA BRILA!Programul evenimentului ZIUA I Duminic 16 septembrieORA 19.00 SALA BUJOR MACRIN (Studio) PREMIER&rdquoBEFORE BREAKFAST&rdquo de Eugene ONeillRegia Andrei i Andreea GrosuScenografia Vladimir Tu...

- Fundația Culturala JAZZ FESTIVALS & EVENTS, in parteneriat cu Compania de Administrare a Domeniului Bran, organizeaza in perioada 24-26 august 2018, a VI-a ediție a FESTIVALULUI JAZZ AT BRAN CASTLE, care se va desfașura in incinta curții interioare a Castelului Bran și in Biserica Evanghelica…

- ”IA Neamului Romanesc”, expozitie cu ocazia Festivalului ”Sarbatoarea Diasporei – Iașul este acasa!”, ediția 2018. Astazi, de la ora 12:00 in sala Vasile Pogor din cadrul Primariei Municipiului Iasi va avea loc o conferința de presa cu privire la importanța pastrarii valorilor romanești autentice, unde…

- Societatea de Transport Public Timișoara a informat, luni 6 august, ca timisorenii si turistii orașului pot circula in continuare cu vaporetto, in regim de agrement, pe Canalul Bega. In fiecare zi, in intervalul orar 13 – 21, cu plecare de la pontonul Flora. “Cei interesati pot beneficia de cursele…

- Every Can Counts Romania incepe o noua editie a campaniei ExtravaCANza, dedicata colectarii dozelor din aluminiu pe litoralul romanesc. Editia din acest an se desfasoara pe plaja Flora din statiunea Mamaia in zilele 13-15 iulie | 20-22 iulie | 27-29 iulie.

- Editia din acest an a Festivalului de muzica si arte "Vibrate!Festival", care incearca sa prezinte muzica clasica dincolo de cadrele conventionale si sa o aduca mai aproape de oameni in locatii surprinzatoare, de la spatii in aer liber, biserici, cafenele la terenuri de tenis, este dedicata Centenarului…