Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele militare au crescut si au urmatoarele valori: minim 2.000 lei si maxim 20.000 lei, fata de minim 100 si maxim 5000 de lei, cat erau pana acum. Amenda minima pentru persoanele juridice care nu respecta ordonantele militare a crescut…

- Politistii argeseni au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 300 de sanctiuni pentru incalcarea restrictiilor de circulatie, iar un tanar a fost amendat si plasat in carantina pentru ca nu a respectat masurile de izolare, a anuntat, sambata, Institutia Prefectului, potrivit Agerpres. La nivelul judetului…

- Intr-o singura noapte, politistii au dat peste 70 de amenzi persoanelor care nu au respectat masura restrictionarii circulatiei dupa intrarea in vigoare a Ordonantei militare nr. 3 din 2020.

- Pandemia de coronavirus și ordonanța militara nu au reușit sa-i țina pe bucureșteni in casa. Polițiștii au dat nu mai puțin de 188 de amenzi. Politistii Capitalei au aplicat, in noaptea de duminica spre luni, 188 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 234.400 de lei, pentru nerespectarea…

- Primarul Nicolae Robu a anuntat, luni seara, ca 80 de echipaje de politie vor patrula toata noaptea prin Timisoara, pentru a asigura respectarea ordonantei militare privind interzicerea circulatiei pe timp de noapte, potrivit Agerpres."80 de echipaje de politie vor patrula toata noaptea prin…

- Plecat de o saptamana cu familia in Tulcea, fostul primar din Bradu a ramas blocat in orasul de la Dunare, dupa ce pe teritoriul Romaniei a intrat in vigoare Ordonanta militara numarul 2, prin care este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. “Nu este prea comod…

- Romania a intrat in stare de urgența in urma cu exact o saptamana. Zilele trecute, Ministerul Afacerilor Interne a adoptat o ordonanța militara de limitare a circulației pe domeniul public. In cazul in care unele masuri nu sunt respectate, amenzile, in special pentru persoanele juridice, ajung pana…

- ORDONANȚA MILITARA nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22…