- Municipiul Constanta a iesit din carantina vineri seara, de la ora 20:00, dupa 42 de zile de masuri stricte. Acum in Constanța sunt in vigoare restricțiile valabile și in stare de alerta. Cetațenii vor fi nevoiți sa respecte insa restricțiile de noapte, din intervalul orar 5:00 – 23:00. „Dupa 42 de…

- Singura comuna cu o rata de infectare peste 10 la mie, din județul Cluj, este Feleacu. Conform raportarilor de astazi, rata de infectare de acolo este de 10,32 cazuri COVID-19 la mia de locuitori. Deși a ieșit din carantina cu puțin timp…

- Pe 20 noiembrie, municipiul Constanta intra in carantina avand o rata de incidenta a cazurilor de imbolnavire cumulate in ultimele 14 zile de 9.11/1.000 de locuitori, iar pe judet incidenta era de 5.97/1.000 de locuitori.

- Municipiul Sibiu a avut, luni, in prima zi de carantina, incidența de infectare de peste 13 la mia de locuitori, conform situației cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile. Prefectura Sibiu a transmis, luni, ca incidența de infectare este, in municipiul Sibiu, de 13,43 la mia de locuitori. In oraș sunt…

- București și 22 de județe au rata de incidența a infectarilor in ultimele 14 zile peste 3, fiind aplicate masuri conform scenariului roșu. Cea mai grava situație este in Sibiu, județ aflat deja in carantina.

- Comuna ilfoveana Ciorogarla intra in carantina incepand de vineri, de la ora 20.00, ordinul fiind semnat de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretar de Stat dr. Raed...

- Localitatea Ivești, din județul Galați, va ieși din carantina zonala, dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 s-a redus semnificativ, rata de incidența ajungand de la 10 la aproape de 2 la mia de locuitori.

- Din cei 5,5 milioane de locuitori, Slovacia a testat 3,6 milioane, cu exceptia copiilor mici si a unor persoane varstnice, in primul weekend din noiembrie, cei cu rezultate pozitive fiind obligati sa intre in carantina. La sfarsitul saptamanii trecute, testarea a fost repetata pentru un numar de putin…