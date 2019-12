Stiri pe aceeasi tema

- Nașterea Domnului Iisus Hristos este sarbatorita în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar seara de 24 decembrie este cunoscuta și sub denumirea de Ajunul Craciunului. Sarbatoarea Craciunului dateaza înca din secolul al IV-lea, când Biserica Creștina a stabilit aceasta data nu întâmplator,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a prezentat, luni, presei, bradul impodobit in Castelul Savarsin si a dezvaluit care va fi meniul pregatit de bucatari, precizand ca va petrece sarbatoarea in familie, in cadru restrans, potrivit AGERPRES. Majestatea Sa Margareta este cea care a impodobit…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a prezentat, luni, presei, bradul impodobit in Castelul Savarsin si a dezvaluit care va fi meniul pregatit de bucatari, precizand ca va petrece sarbatoarea in familie, in cadru restrans. Majestatea Sa Margareta este cea care a impodobit bradul, cumparat din…

- Pastrand tradiția ultimilor ani, la PNL Campina bradul de Craciun a fost impodobit de copii. Și tot ei au fost cei care au creat o atmofera specifica sarbatorilor de iarna, cu poezii și colinde. Acțiunea a avut loc vineri, 13 decembrie și a fost organizata de doamnele din PNL.

- Muzeul Satului Banatean (MSB) a deschis sezonul colindelor si al obiceiurilor de iarna, joi, cu un program prin care organizatorii au dorit sa arate ca traditiile se transmit mai departe noilor generatii. "Traditiile lunii decembrie sunt numeroase, de aceea spunem ca este cea a bucuriilor impartasite,…

- Grigore si Mariana de la Mireasa pentru fiul meu urmeaza sa devina parinti in scurt timp, iar asteptarea este una fara egal. Cei doi vor sa-si stranga copilul la piept cat mai repede, iar timpul parca se scurge mai greu ca niciodata.

- GRABA… Dupa cum a promis, primarul Vasluiului, Vasile Paval, monitorizeaza deschiderea targului de Craciun din centrul orasului, eveniment programat pentru data de 6 decembrie a.c. De Mos Nicolae, in Piata Civica a orasului resedinta, se va deschide Targul de Craciun, in cadrul caruia vor expune nu…

- Spiritul sarbatorilor se simte tot mai mult in capitala Austriei, Viena, acolo unde a fost inaugurat un alt Targ de Craciun. Turistii sunt de-a dreptul fascinati de bradul impodobit in fata Palatului Schoenbrunn, o cladire construita in secolul 18.