Pretul carnii de porc s-a dublat in acest an, iar anul viitor s-ar putea tripla, pentru ca aproape jumatate din proteina acestei planete a disparut din cauza pestei porcine africane, sustine presedintele Asociatiei Romane a Carnii (ARC), Radu Timis. "Daca in acest an preturile s-au dublat la carnea de porc, anul viitor pot sa afirm cu mana pe inima ca se vor tripla si problema nu este cat costa ci daca vom gasi carne de porc. (...) Guvernul chinez a venit la marile companii europene si cumpara intreaga productie. Imaginati-va ce presiune de pret va fi pentru Europa vizavi de carnea de porc. Daca…