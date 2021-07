Stiri pe aceeasi tema

- Scandal cu imbranceli și acuzații in fața cladirii in care se desfașoara sambata alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara. UPDATE 15 candidati inscrisi pentru functia de presedinte al PNL Timisoara si-au retras candidaturile, ramanand in cursa doar doi: Cosmin Tabara si Claudiu Chira. Scandalul…

- Scandalul continua la alegerile PNL Timisoara, înca de la intrarea în sala unde are loc conferinta. Sâmbata, forte de ordine nu îi lasa sa patrunda în interior decât pe cei aflati pe convocator, transmite News.ro.Scandalul a pornit înca de când s-a…

- Liderul PNL Ludovic Orban marcheaza decisiv in cursa pentru șefia PNL Timișoara. Dupa ce sute de membri au taberei care il susțina, condusa de Raul Ambruș, care de altfel și candideaza la șefia filialei municipale, au fost excluși, Orban a dat o dispoziție prin care i-a repus in drepturi. Practic,…

- Cearta ca la… ușa partidului in interiorul PNL! Deputatul liberal de Timis Claudiu Chira spune ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. ”Incredibil…

- Conflictul dintre cele doua ”aripi” aparute in PNL Timiș dupa alegerile de la filiala Timișoara are o noua etapa. Acum, deputatul Claudiu Chira, cel din facțiunea Raul Ambruș, acuza conducerea județeana ca a limitat accesul membrilor la sediul central, din Piața Unirii, dupa ce secretarul general Danuț…

- A fost scandal uriaș in weekend la Timișoara. In cursa au intrat Cosmin Tabara, viceprimar al Timișoarei, susținut de președintele Alin Nica, pe filiera Florin Cițu, și Raul Ambruș, susținut de alți liberali din partid, pe filiera Ludovic Orban. Dupa ce tabara Ambruș a anunțat ca adversarii refuza…

- Alegerile pentru desemnarea presedintelui PNL Timisoara, care urmau sa se desfasoare sambata, au fost suspendate si urmeaza sa fie reprogramate, dupa ce sustinatorii celor doi candidati la functia de presedinte, Cosmin Tabara si Raul Ambrus s-au luat la cearta, anunța news.ro. Sedinta de alegeri…

- Sambata vor avea loc alegeri pentru funcțiile de conducere ale PNL Timisoara, iar liderul filialei județene și-a ales favoritul dintre candidații pentru președinția „localei”. In cursa s-au inscris consilierul local Raul Ambruș și viceprimarul Timișoarei din partea liberalilor, Cristian Tabara „Incurajez…