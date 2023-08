Stiri pe aceeasi tema

- 57% dintre britanicii chestionați sunt de parere ca decizia de a ieși din Uniunea Europeana, luata in 2016 și efectiva din 2020, a fost o greșeala, scrie Reuters, care citeaza datele publicate de YouGov, o companie internaționala de studiu de piața.Proportia britanicilor care sunt de parere ca Brexitul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a raspuns pe un ton de gluma despre declaratiile ministrului britanic al apararii Ben Wallace, care spusese ca Ucraina ar trebui sa-si arate mai degraba recunostinta decat supararea pentru ceea ce a primit de la aliatii din Occident, informeaza News.ro, care…

- Membrii NATO nu vor stabili cel mai probabil la summitul de la Vilnius un calendar clar pentru o eventuala aderare a Ucrainei la alianța militara, SUA și Germania preferand sa ramana precaute, in ciuda presiunilor facute de Kiev și de unele state membre din estul Europei, scriu The Guardian și CNN.Ucraina…

- Martin Harris va fi noul ambasador al Regatului Unit la Kiev, a anunțat guvernul britanic, potrivit Sky News . Anterior, Harris a mai lucrat la Kiev intre 2003 și 2008, precum și la Moscova și București. Totodata, el a declarat: „Sunt incantat sa ma intorc in Ucraina pentru a conduce activitatea vitala…

- Operatorii aerieni naționali au fost excluși din Lista de siguranța a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Aceștia vor putea efectua zboruri catre Regatul Unit, incepand cu 31 mai 2023, comunica Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale.

- Marea Britanie se lupta cu inflatia de mai bine de un an, partial determinata de cea mai mare rata de crestere a preturilor alimentelor din 1977, preturile alimentelor urcand cu peste 19% in ultimul an. Desi Londra si Bruxelles-ul au un acord care permite in mare masura comertul cu marfuri fara tarife,…

- Guvernul britanic a anuntat marti noi reguli privind vizele pentru studenti, inclusiv o limitare stricta a reintregirii familiei, pentru a reduce imigratia, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Marea Britanie a inregistrat o imigratie neta record de o jumatate de milion de persoane intre iunie 2021 si…

- In orasul simbol al pacii din Japonia, liderii principalelor democratii industrializate urmeaza sa se puna de acord asupra unei inaspriri impotriva Rusiei si sa gaseasca o linie comuna impotriva puterii militare si economice tot mai mari a Chinei. G7 urmeaza sa depuna eforturi sa perturbe furniturile…