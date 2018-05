Timbru cu Ceausescu Pe vremea lui Ceausescu, iese un timbru cu Ceausescu. Se duce Ceausescu, deghizat, la un oficiu postal, sa vada cum se vinde timbrul. – Nu se vinde, spune functionarul. – De ce? – Nu se lipeste. Cere Ceausescu un timbru, scuipa pe lipici, il pune pe un plic si-i arata functionarului: – De ce spui ca nu se lipeste? Uite, se lipeste! – Da, spune functionarul, dar toti scuipa pe partea ailalta. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

