Tim Cook, CEO-ul Apple, a dezvăluit că deţine criptomonede în cadrul unui portofoliu diversificat ”Detin. Consider ca este rezonabil sa le detin in cadrul unui portofoliu diversificat”, a afirmat Cook intr-un interviu inregistrat. El a adaugat ca nu ofera nimanui sfaturi de investitii. Cook a spus ca este interesat de criptomonede ”de ceva timp” si ca a studiat subiectul. Cu toate acestea, Cook a spus ca interesul este este ”din punct de vedere personal” si a respons sugestitiile ca Apple ar putea accepta criptomonede in schimbul produselor sale. Cook a respons si posibilitatea ca Apple sa cumpere criptomonede cu fondurile corporative, ca o investitie. In luna august, Cook a primit 5 milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

