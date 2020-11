Tily Niculae, la un pas de divorț: „Este diferența asta de vârstă” Invitata in platoul emisiunii La Maruța , Tily Niculae a vorbit despre mariajul sau. Pe 28 noiembrie, actrița va implini 35 de ani. Tily Niculae, la un pas de divorț: „Este diferența asta de varsta” Cu patru ani in urma, actrița a dezvaluit ca ea și soțul ei s-au aflat la un pas de divorț. „Totul a durat o saptamana, timp in care m-am interesat ce inseamna și ce presupune un divorț. (…) Este diferența asta de varsta [de 10 ani], in care el ia totul cu relaxare. Ne-am cunoscut cand eu aveam 18 ani. M-am casatorit la 20 și ceva de ani. Ce Dumnezeu sa știu? (…) Și aveam senzația ca tot timpul pompez… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

