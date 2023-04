Stiri pe aceeasi tema

- Romania va continua sa sprijine Ucraina oricat va fi necesar pentru a-si proteja suveranitatea si integritatea teritoriala, a declarat ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, joi, la intrevederea cu omologul sau ucrainean, Oleksii Reznikov, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis de…

- In perioada 12-13 aprilie, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, alaturi de ministrul apararii Anatolie Nosatii, participa la reuniunea trilaterala a miniștrilor de externe și cei ai apararii ai Romaniei, Republicii Moldovei și Ucrainei, care va avea loc la București. In…

- „Sunt oameni in Romania, dar și parteneri straini care cred ca Romania a oferit prea puțin. Ce ați dat Ucrainei?” Un interviu marca BBC HARD talk, realizat de Stephen Sackur, cu ministrul de Externe al Romanei, Bogdan Aurescu. Redam cateva fragmente din interviul realizat de BBC. In dialog a fost nominalizat…

- Fermierii romani avertizeaza ca intra in faliment daca nu-și vand produsele, iar suma de 10 milioane de euro propusa a fi alocata Romaniei din rezerva de criza a UE este „ridicol de disproporționata”. Federația Naționala PRO AGRO, LAPAR și UNCSV, in numele fermierilor și cooperativelor din Romania,…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat, in zilele de 7 si 8 martie, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale UE, care s a desfasurat la Stockholm, in Suedia. In cadrul reuniunii, ministrii apararii au avut o dezbatere consistenta privind impactul global…

- Conducerea MApN, la ceremonia de aniversare a Forțelor pentru Operații Speciale. Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, au participat joi, 2 martie, la Targu-Mureș, la sarbatorirea a 20 de ani de la inființarea Forțelor pentru Operații…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, au participat marti, 14 februarie, la Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina, care a avut loc la Bruxelles in marja Reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale NATO. Potrivit MApN,…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a anuntat, marți dupa-amiaza ca avioanel spion ale NATO au ajuns la București. Aparatele AWACS (Airborne Warning and Control System) vor transmite NATO informatii despre orice miscare tactica si operationala de la granita Aliantei. Romania si Aliatii sunt in siguranta,…