TikTok testează un mod orizontal de vizionare Un numar redus de utilizatori TikTok au descoperit o noua functie, care este in prezent testata de compania chineza si care faciliteaza vizionarea pe orizontala a clipurilor video. In formatul actual, pagina clipurilor dreptunghiulare include un buton pentru Full Screen. Apasand acest buton, utilizatorul poate apoi roti telefonul pentru viziona clipul pe orizontala. Vizionarea pe orizontala foloseste mai eficient ecranul telefonului in cazul clipurilor care au fost filmate cu aparate video traditionale sau cu telefoane tinute pe orizontala. TikTok ar putea simplifica si mai mult aceasta facilitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

