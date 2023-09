Stiri pe aceeasi tema

- In corpul unui copil de numai 3 anișori se duc, secunda de secunda, batalii nesfarșite. Nici parinții nu iși explica puterea de care da dovada fetița lor, de mai bine de un an de zile.

- Comitetul ONU de combatere a rasismului a denuntat joi refuzul unor tari bogate, in special Germania, Elvetia, Regatul Unit si Statele Unite, de a renunta la drepturile de proprietate intelectuala pentru vaccinurile dezvoltate impotriva maladiei COVID-19, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro. In cadrul…

- Marile platforme online, precum TikTok și Twitter, nu au reușit sa combata eficient dezinformarea rusa in primul an al razboiului din Ucraina, potrivit unui studiu publicat miercuri de Uniunea Europeana și citat de AFP.

- Incendii mari de padure si tufisuri fac ravagii in nord-estul Greciei, pe fondul temperaturilor ridicate, al vantului puternic si secetei ce dureaza saptamani intregi, relateaza duminica agentia DPA.

- PARINTII DE UNTOLD Atunci cand mama e Facebook-ul si tata Tiktok-ul inseamna ca lucrurile au luat-o razna complet. Aceasta este soarta potrivnica a unor copii pierduti in mrejele retelelor sociale, vesnic tristi si dornici de afirmare. Societatea contemporana le serveste prin noile valori sociale…

- Avand in vedere faptul ca in fiecare an, in ziua de 26 iunie, se marcheaza „Ziua internaționala de lupta impotriva consumului de droguri”, polițiștii de prevenire, impreuna cu cei ai Biroului Siguranța Școlara și cu specialiști ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova au desfașurat…