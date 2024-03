Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede interzicerea TikTok in Statele Unite in cazul in care reteaua de socializare nu isi rupe legaturile cu firma-mama ByteDance si mai larg cu China, relateaza AFP. Aceasta este o evolutie majora pentru platforma, care nu parea amenintata in urma cu doar cateva zile, in pofida faptului ca un viitor vot in Senat are un rezultat incert. TikTok se afla, de mai multe luni, in colimatorul autoritatilor americane, iar numerosi oficiali considera ca platforma de video scurte si de divertisment permite Beijingului sa spioneze si sa…