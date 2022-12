Țigări în valoare de două milioane de euro, confiscate în Vama Giurgiu Un șofer roman in varsta de 40 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda ”capac”. Țigarile au fost gasite in spatele unor cutii cu portocale pe care șoferul le transporta pe ruta Bulgaria – Ungaria. „In noaptea de miercuri spre joi, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui autocamion, un cetatean roman, in varsta de 40 de ani. Soferul transporta, conform documentelor prezentate, portocale pe ruta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 40 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda capac, ascunse in spatele unor cutii cu portocale pe care le transporta pe ruta Bulgaria…

- Romanul in varsta de 40 de ani s-a prezentat, miercuri dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, la volanul unui autocamion care transporta, conform documentelor prezentate, portocale pe ruta Bulgaria-Ungaria, informeaza Poliția de Frontiera . „In baza analizei de risc, politistii de frontiera…

- Țigari de contrabanda in valoare de peste doua milioane de euro au fost descoperite de polițiștii de frontiera din Giurgiu intr-un tir. Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in țara, la volanul unui autocamion, un cetațean roman, in varsta…

- Un cetatean bulgar este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incerca sa scoata din Romania, prin PTF Giurgiu, pe o platforma, un autoturism cautat de autoritatile din Belgia, informeaza Agerpres. „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Cantitatea de peste zece mii de kilograme de deseuri din plastic, din Bulgaria pentru o societate comerciala din Romania, a fost oprita de autoritatile de frontiera, la PTF Giurgiu, potrivit news.ro."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au oprit pentru control,…

- Cantitatea de peste opt mii de kilograme de deseuri din sticla, din Bulgaria pentru Romania, a fost oprita la PTF Giurgiu pentru ca documentele de transfer transfrontalier nu indeplineau toate conditiile legale, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…