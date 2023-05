Stiri pe aceeasi tema

- In seara de marti, 25 aprilie, la ora 22.08, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Garii din municipiu s-a produs un accident rutier soldat cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, in timp ce un tanar de 18 ani din Salaj a traversat…

- Marti, 18 aprilie, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Buciumi a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 29 de ani din Buciumi, aflat la volanul unui…

- Azi, 03 aprilie, la ora 11.22, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 109F in localitatea Damacușeni. „La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o autoutilitara condusa de catre un tanar de 22 de ani din Groși, a acroșat un pieton de 86 de ani, care s-a…

- Un barbat care a fost depistat de jandarmi la volanul unui autoturism de teren pe un fond cinegetic din judetul Brasov a fost amendat cu 2.000 de lei. Conform Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Brasov, barbatul, care este din comuna Vulcan, nu ar fi la prima abatere de acest gen. "Padurea nu…

- Polițiștii de frontiera suceveni au descoperit ascunse in rezervorul și sub scaunele din fața ale unui autoturism oprit in trafic, 810 pachete cu țigari de proveniența Duty-Free. Țigarile și autovehiculul au fost ridicate in vederea confiscarii, iar șoferul este cercetat acum pentru contrabanda. In…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii Postului de Poliție Sacel au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe partea carosabila a drumului județean 186, in Saliștea de Sus, se afla un autoturism rasturnat pe plafon. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au identificat autoturismul…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Band au reținut joi, 23 februarie, pentru 24 de ore, un barbat care ar fi condus un autoturism sub influența bauturilor alcoolice și fara a deține permis de conducere, avand montate pe autoturism placuțe cu numere false de inmatriculare. "Ieri, polițiștii…

- In seara de duminica, 5 februarie, in jurul orei 20.30, polițiștii din Cavnic au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 184. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 18 ani din Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, a condus din direcția Budești inspre orașul Cavnic,…