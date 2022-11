Deși considerata inofensiva, țigara electronica poate deveni un dușman al danturii. Potrivit unui studiu recent, coordonat de profesori de la Tufts University School of Dental Medicine – SUA, consumatorii de țigari electronice se expun unui risc crescut de a avea carii. Studiul a fost publicat in Journal of the American Dental Association. Acesta este primul studiu care analizeaza legatura intre folosirea țigarii electronice și apariția cariei. Dimensiunea efectelor asupra sanatații dentare, in particular asupra cariei dentare, este deocamdata relativ necunoscuta. In acest moment, incerc doar…