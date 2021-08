Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol incendiar oferit joi seara de balerinul Sergei Polunin, la TIFF, intr-un cadru feeric, pe scena de la Castelul Banffy din Bonțida. Punctul culminant a fost dansul lui Polunin pe celebra piesa „Take Me to Church”, un moment faimos in lumea intreaga. Cei 2.

- Dupa ce in urma cu doua saptamani au fost deschise bretelele ce asigura traficul pe relația Turda - Deva, astazi au fost deschise și cele care fac legatura spre si dinspre Sibiu cu Autostrada Sebes-Turda. .

- E.ON susține ediția aniversara a festivalului TIFF de la Cluj- Napoca · Din 2011, E.ON ofera in fiecare an surprize iubitorilor de film prezenți la TIFF; · La aceasta ediție, cu sprijinul E.ON, celebrul dansator Sergei Polunin va fi prezent pentru prima data in Romania, pe 29 iulie,…

- 10 zile cu peste 400 de evenimente, in peste 30 de locații din Cluj-Napoca și Bonțida– EC_Special este promisiunea organizatorilor Electric Castle Festival ca vara anului 2021 va fi momentul de regasire a tuturor celor care iubesc muzica live și iși doresc sa se reconecteze. Castelul Banffy din Bonțida…

- Premier Restaurants Romania, operatorul restaurantelor McDonald’s in Romania, demareaza o noua campanie de recrutare la nivel național, inspirata de experiențele oamenilor din restaurantele McDonald’s. Poveștile lor, nu doar cele legate de locul de munca, dar și cele de dupa job, au reprezentat punctul…

- Anul 2021, declarat de catre Comisia Europeana drept – “Anul european al cailor ferate” – ne plaseaza in fața unei realitați stringente care poate stimula elita politica sa fructifice avantajele oferite de contextul european, scrie grupinfrastructura.ro. Cum putem spera la acest lucru? Pentru a marca…

- Anul 2021, declarat de catre Comisia Europeana drept – „Anul european al cailor ferate” – ne plaseaza in fața unei realitați stringente care poate stimula elita politica sa fructifice avantajele oferite de contextul european, scrie Grup Infrastructura . Cum putem spera la acest lucru? Pentru a marca…

- Trenul Connecting Europe Express, care va trece prin 26 de tari si 70 de orase, va opri si in cateva statii din Romania. Traseul va lega simbolic presedintiile portugheze, slovene si franceze ale Consiliului UE, ca parte a Anului European al Caii Ferate 2021. Comisia Europeana a anuntat ruta si calendarul…