Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Tinerii de la trupa de rock CYBRIDE din Alba Iulia și-au lansat primul videoclip, filmat intr-un loc inedit. Cum suna ”Lost” Trupa de rock CYBRIDE din Alba Iulia și-a lansat prima piesa și primul videoclip, Lost. Trupa ii are in componența pe Brandușa Brumbea (voce), Alexandru Olteanu (chitara),…

- Cantaretul britanic Harry Styles a lansat vineri „As It Was”, primul single de pe al treilea album al sau, asteptat in mai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Din noul val de artiști face parte și Andrada, care tocmai a lansat primul ei single impreuna cu Sprint Music. Noua piesa se numește “Ego”, a lucrat la ea impreuna cu Andy Platon și a filmat și un videoclip deosebit pe care va invitam sa-l urmariți in continuare. La cei 18 ani ai sai Andrada Faina,…

- Dupa ce Liviu Teodorescu a lansat piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. Single-ul este disponibil pe toate platformele de streaming, iar astazi,…

- Carmen DeLeon a lansat single-ul “Besame Bonito”. Artista evoca acele momente tandre in care ne luam ramas bun de la o relație care uneori parea ca ar fi putut supraviețui testului distanței și timpului. Ea a scris și produs piesa emoționanta impreuna cu Mauricio Rengifo și Andres Torres, care au lucrat…

- Tears For Fears a lansat albumul “The Tipping Point”. Este primul material discografic din ultimii 17 ani. Acesta va fi urmat de un turneu ce va incepe in luna mai. Pitchfork, Vulture, Stereogum și alte publicații au declarat ca acest proiect este unul dintre cele mai așteptate din acest an. In octombrie…

- Rapper-ul și cantarețul R&B algerian, Soolking, a revenit cu o piesa menita sa induca starea de bine și atmosfera zilelor toride de vara, intitulata „Suavemente”. Single-ul cu beat up-tempo, vine insoțit și de videoclip, și pune in valoare, dintr-o perspectiva fresh și captivanta, hit-ul „Suavemente…

- Solista Maryliss a lansat recent un clip filmat alaturi de membrii formației Cover Up, care este un cover dupa piesa „Changing” (Sigma featuring Paloma Faith), inregistrarea fiind facuta in cadrul unui concert care a avut loc In Spatele Casei (Casa Tineretului) din Timișoara. Videoclipul a fost realizat…