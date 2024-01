Tichete pentru activităţi casnice. Ce sunt, câţi bani poţi lua pentru ele şi cum pot fi folosite O lege intrata in vigoare pe 1 ianuarie 2024 stabilește ca romanii care presteaza activitați casnice in gospodaria unei familii sau a unei persoane singure vor beneficia de tichete pentru activitați casnice. Afla in randurile de mai jos ce sunt acestea, cați bani poți lua pentru ele și la ce le poți folosi. Ce sunt […] The post Tichete pentru activitati casnice. Ce sunt, cati bani poti lua pentru ele si cum pot fi folosite appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Bacau repartizeaza zilele acestea, catre 147 de unitați de invațamant cu personalitate juridica (inclusiv catre structurile arondate), primul lot de aproximativ 20.000 de tichete sociale, care vor ajunge la elevii beneficiari ai Proiectului „Sprijin educațional pe baza…

- Klaus Iohannis a promulgat vineri, 5 ianuarie 2024, legea prin care carțile de identitate clasice vor fi emise in format electronic. In ce condiții vor mai putea fi folosite buletinele simple. Ce termen de valabilitate vor prezenta ambele forme de carți de identitate. Legea privind buletinele electronice…

- Pastrarea podelelor murdare și stralucitoare poate fi o sarcina descurajanta și costisitoare, mai ales ca acestea sunt cele mai folosite suprafețe din casa. Din fericire, probabil ca aveți deja consumabilele de care aveți nevoie.

- Vești bune pentru romani, in prag de sarbatori. Primaria sare in sprijinul pensionarilor nevoiași și le ofera un ajutor important de Craciun. Este vorba despre 10 tichete sociale, pe care aceștia le vor putea folosi la cumparaturi. Care sunt cei ce se vor bucura de acestea la final de an. Ajutor de…

- Pe 29 noiembrie se deschide primul targ de Craciun din București care are loc in Parcul Drumul Taberei. Deschiderea va avea loc la ora 19:00 cu focuri de artificii și un concert Fuego. Care este programul targului de Craciun 2023 din Drumul Tabere și ce activitați pot face adulții și copiii care vor…

- Conform ultimelor date INS, peste 1,2 milioane de romani se autodeclara casnici, insa realitatea este alta. Spre exemplu, o fosta coafeza, acum lucreaza la negru, sperand sa-și deschida propriul salon.

- Incepand de anul viitor, o noua schimbare importanta in legislația romaneasca va aduce modificari semnificative in ceea ce privește modalitațile de plata a serviciilor casnice. Care vor fi angajații care vor primi tichete de munca in loc de bani din 2024? Mișcarea este menita sa aduca mai multa transparența…

- Romanii care presteaza activitati casnice pot primi bani de la stat, sub forma unor vouchere. Este vorba despre acele tichete casnice, care se vor acorda in 2024. Aceste tichete, in valoare nominala de 15 lei, sunt destinate pentru activitațile casnice – servicii ocazionale și necalificate prestate…