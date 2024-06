Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL Adrian Cozma a declarat joi, la Digi24, ca este un susținator al ieșirii partidului de la guvernare, in vederea alegerilor prezidențiale.„Este o alianța contra naturii. Eu am propus disocierea de PSD”, a declarat vicepreședintele PNL.

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, a declarat la Interviurile Digi24.ro ca partidul pe care-l reprezinta va reveni la guvernare in urma alegerilor parlamentare din luna decembrie a acestui an. Mai mult, va construi o majoritate parlamentara in jurul sau: „In momentul in care rezultatul unui actor electoral…

- Liderii centrali USR se reunesc, marți, la pranz, sa discute despre schimbarea liderului formațiunii, dupa rezultatele sub așteptari la alegerile locale și europarlamentare, conform unor surse din partid.

- VIDEO: PSD Alba semnaleaza incidente in cadrul alegerilor locale și europarlamentare din județ. Conferința la sediul partidului Vicepresedintele PSD Alba, Iulia Fabian Marincean a susținut duminica o conferința de presa la sediul partidului din Alba Iulia, in care a prezentat primele incidente semnalate…

- Liderii PNL Prahova, in frunte cu baronul Iulian Dumitrescu-aflat sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, și Roberta Anastase, sunt in culmea fericirii de cateva zile, mai exact de cand au aflat ca procurorul Lucian Onea revine la unitate de elita a DNA, cea de la Ploiești. Baronul…

- Curtea Penala Internaționala (ICC) solicita mandate internaționale de arestare impotriva premierului israelian Netanyahu și a liderului Hamas. Dupa investigații, Curtea Penala Internaționala (ICC) a concluzionat ca atat prim-ministrul Netanyahu, cat și ministrul Apararii Gallant s-au facut vinovați…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca nu se poate vorbi despre atacuri si disensiuni in interiorul coalitiei de guvernare, mentionand ca, dupa cum se vede, campania se desfasoara "in limite normale", fara sa se depaseasca "linia rosie". The post COALIȚIE DE GUVERNARE Liderii PSD și PNL…

- Saptamana viitoare partidul extremist AUR incepe testarea cu detectorul de minciuni a liderilor organizațiilor județene, a confirmat pentru Info Sud-Est prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea. Testarea cu poligraful reprezinta un ”test de integritate” și este necesara pentru a scadea riscul…