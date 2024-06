Cum ții albinele la distanță de curtea ta. Metodele naturale folosite de grădinarii profesioniști Albinele sunt esențiale pentru polenizarea plantelor și menținerea echilibrului ecologic, dar prezența lor in curtea ta poate deveni uneori problematica, mai ales daca ai alergii sau copii mici. Din fericire, exista mai multe metode naturale și sigure pentru a ține albinele la distanța, astfel incat sa te poți bucura de spațiul tau exterior fara griji. […] The post Cum ții albinele la distanța de curtea ta. Metodele naturale folosite de gradinarii profesioniști appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca stați la curte, copacii nu doar vor oferi un aspect mult mai placut, dar ofera și umbra. Cu toate acestea, trebuie sa aveți grija ce copaci alegeți pentru plantat. Fiecare specie este diferita, ceea ce inseamna ca și regulile de plantare sunt diferite. Ce copaci puteți planta langa casa Unul dintre…

- Fara doar și poate, orhideele se numara printre cele mai frumoase și mai apreciate flori. Cu toate acestea, din diferite motive, ele se pot ofili sau nu mai infloresc. Din fericire, gradinarii iscusiți vin cu sfaturi utile in acest sens. Iata de ce trebuie sa uzi orhideele cu apa cu zahar. Acest truc…

- A venit deja sezonul cald și, odata cu el, și-au facut apariția și musafirii nepoftiți. Nu te teme, insa, pentru ca exista soluții utile, ce vor ține la distanța furnicile și țanțarii. Pentru unul dintre cele mai eficiente trucuri ai nevoie de apa si de o planta comuna. Cum scapi de țanțari și furnici…

- Așa cum am mai spus, finalul lunii aprilie este o perioada extrem de buna pentru a te apuca de gradinarit, exceptand bineințeles capriciile vremi. Este perioada buna pentru a cultiva usturoiul de primavara, dar este important de știut la ce distanța se planteaza usturoiul de primavara, dar și ce trebuie…

- Pe masura ce vremea devine din ce in ce mai calda, oamenii petrec tot mai mult timp in aer liber. Natura renaște, dand startul sezonului „gradinaritului”. Specialiștii au dezvaluit un sfat ce ii ajuta pe cei care locuiesc la casa sa aiba o curte impecabila. Afla cand este bine sa tunzi gazonul primavara,…

- Magnolia este cunoscuta pentru florile sale deosebit de frumoase și parfumate. Dar la cat timp inflorește magnolia dupa plantare? Daca planuiești sa crești un astfel de copac, trebuie sa știi cum sa il ingrijești ca sa infloreasca frumos și sa fie sanatos. Despre magnolii Magnoliile sunt plante foarte…

- Vești noi in procesul lui Vlad Pascu. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța s-au intalnit pentru a decide daca dosarul lui Vlad Pascu va ramane sau nu la Judecatoria Mangalia. Procesul se va judeca in Mangalia, de același magistrat Șoferul drogat care a ucis doi tineri va fi judecat in continuare…

- A inceput numaratoare inversa pana la debutul sezonului concediilor, iar pentru cei in cautarea unei destinații de vacanța, orașul istoric superb aflat la o ora distanta de Romania este alegerea potrivita. E o frumusete rara la malul marii, iar preturile sunt foarte mici. Un oraș istoric superb, destinația…