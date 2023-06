Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, anunța ca, incepand din toamna, valoarea ajutorului pentru elevi pentru achiziționarea de haine și rechizite va crește, cel mai probabil. In prezent, tichetele educaționale au o valoare de 500 de lei, cardurile fiind incarcate o singura data pe an. „Atentie, cardurile se incarca o singura data pe an. Am primit si mesaje de la beneficiari pentru care virasem deja ajutorul inca din toamna. Aici as mai puncta ca vrem ca de anul viitor ajutorul sa fie 750 lei”, a declarat, vineri, ministrul Boloș. In anul școlar 2022-2023 sunt 405.000…