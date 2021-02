Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost in cursa din interiorul PNL pentru a ajunge secretar general al Guvernului, adica mana dreapta a premierului. Pana la urma Florin Citu l-a ales pe Tiberiu Horatiu Gorun, functionar in cadrul Ministerului Finantelor, care in trecut s-a perindat pe la mai multe partide.

- Tiberiu Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr o decizie a prim ministrului Florin Citu publicata, astazi, in Monitorul Oficial, scrie Agerpres.Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului…

- Ioana Mihaila a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a decis eliberarea lui Ciprian Bogdan din functia de secretar de stat la Ministerul…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a eliberat-o, la cerere, din functia de secretar general al Comisiei Nationale…

- ​Claudiu Nasui a anunțat joi ca renunța la numirea pe funcție de director în cadrul Ministerului Economiei a unei persoane care are decizie, în prima instanța, de colaborare cu Securitatea. Ministrul considera ca dosarul CNSAS împiedica numirea acestei persoane, Claudia Florina Prisecaru,…

- Premierul Florin Cițu a semnat, vineri, decizii de eliberare din funcție dar și de numire a unor oficiali guvernamentali, actele fiind publicate in Monitorul Oficial. Viorel Grigoraș pleaca din funcția de secretar de stat la Transporturi, iar Amet Averol a fost eliberat din funcția de vicepreședinte…