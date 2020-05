Stiri pe aceeasi tema

- Basistul formației timișorene Zebbra, Calin Cercel, implinește astazi 46 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Artistul si-a inceput cariera inca din perioada liceului, cand a activat intr-o formatie din care mai faceau parte la vremea aceea si Alin Achim, actualul basist al formatiei…

- Formația timișoreana Kings Are Overrated a lansat un nou videoclip, la piesa „Nothing in my way“, melodia anunțand materialul discografic de debut al trupei. Compoziția timișorenilor care anul trecut au susținut un concert la Radio Guerilla, la emisiunea „Nesemnații” cu Bogdan Șerban, și au caștigat…

- Binecunoscuta formație Bucovina a susținut un concert extraordinar la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara, ocazie cu care muzicienii și-au lansat noul single „Stahl kennt keinen Rost”. Ca și in recitalurile lor anterioare din orașul nostru, Bucovina a iscat un interes deosebit in randul amatorilor…

- Timisorenii de la The Skywalkers au lansat un nou single! Won't stop este despre puterea de a merge mai departe și de a nu-ți abandona visele. The post Won’t stop – un nou single lansat de trupa timisoreana The Skywalkers (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Formația timișoreana Pandora a lansat astazi un nou single la piesa „Așa cum sunt“, care este cel de-al treilea single al trupei in formula actuala și totodata primul single de cand solistul lor , Dragoș Moldovan, a caștigat concursul Vocea Romaniei. Melodia inregistrata la Consonance Studio Timișoara…

- Gaziantep, formația lui Marius Șumudica, a pierdut in deplasarea de la Basaksehir, scor 1-3. Clasamentul din prima liga a Turciei Cu Alin Toșca, Alexandru Maxim și Junior Morais integraliști, Gaziantep a jucat de la egal la egal cu formația favorita a lui Erdogan doar 45 de minute. Clichy, fostul fundaș…

- Lady Gaga a lansat la miezul noptii videoclipul piesei „Stupid Love“, primul ei single solo in trei ani, iar acesta a fost vizionat pana in prezent de peste 1,6 milioane de utilizatori YouTube.

- Proiectul timișorean The Veils a lansat un nou videoclip, la piesa „One Endless Trail of Sunsets”, compoziție care se regasește pe albumul discografic „Neoradiant“, lansat la sfarșitul anului trecut. Neoradiant denumește și urmatorul capitol in odiseea grupului: realizarea unui film science ficion de…